“Só dou um gritão”, revela Giovanna Ewbank sobre birra dos filhos

A pandemia forçou grande parte da humanidade a viver isolada e, muitas vezes, com a família. Esse foi o caso de Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e os 3 filhos do casal. Aos 34 anos, a atriz disse que manter a sanidade durante a quarentena está sendo mais difícil do que ela imaginava.

“Sou um pouco ‘chiliquenta’, mas na pandemia, com as crianças em casa e o Bruno [Gagliasso] me atormentando… eu ando bem mais ‘chiliquenta’. Eu ando tendo crises de estresse, de chorar, então, cinco minutos depois eu apareço e estou um amor de pessoa. Eu estou nesse momento de chilique intenso”, revelou em entrevista no GNT.

Segundo Giovanna, quem manda na casa é ela, enquanto Bruno é mais tranquilo em relação aos filhos. “Eles são mais chiliquentos com o Bruno do que comigo. Quando eles começam perto de mim, eu só dou uma olhadinha. Agora com ele não acaba nunca, eu tenho que chegar e dar um gritão”, completou.

Para ter momentos a sós, a atriz precisou fazer um combinado com todos: no mínimo uma hora por dia só para ela. “O Bruno se tranca no banheiro e lá ele fica duas horas. Eu não tenho essa opção, pois as crianças me acham. Mas eu coloquei na minha cabeça que terei uma hora, no mínimo, por dia para pensar e trabalhar em mim. A casa inteira entendeu e, assim, está funcionando”, finalizou.

