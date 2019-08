Só de calcinha, Tati Zaqui posa sexy e quase mostra demais nas redes sociais

Tati Zaqui elevou a temperatura nas redes sociais com uma publicação pra lá de ousada. A cantora compartilhou um clique em que aparece sentada, só de calcinha e “escondendo” os seios com as mãos, mas deixando levemente à mostra o seu piercing no mamilo.

Nos comentários, a funkeira, que recentemente falou se faria filme pornô, recebeu uma série de elogios, como “Perfeita”, “Gostosa demais”, “Deusa”, entre outros.

Confira a foto postada por Tati Zaqui abaixo: