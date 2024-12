Snowboarder suíça Sophie Hediger morre em avalanche

A snowboarder suíça Sophie Hediger, que conseguiu dois pódios na Copa do Mundo e participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, morreu em uma avalanche na comuna de Arosa, anunciou a federação de esportes de inverno do país (Swiss-Ski) nesta terça-feira (24).

Na segunda-feira, a polícia do cantão dos Grisões informou a morte de uma mulher que praticava snowboard freeride (fora de pista) por conta uma avalanche, mas não havia comunicado a identidade da vítima.

“Para a família Swiss-Ski, uma sombra paira sobre o período de Natal com a trágica morte de Sophie Hediger”, lamentou em comunicado Walter Reusser, CEO da federação.

Hediger, que completou 26 anos no dia 14 de dezembro, era membro da equipe da Suíça de snowboardcross.

Ela obteve os dois primeiros pódios na Copa do Mundo de Snowboard no último inverno do hemisfério norte, tendo como melhor resultado um segundo lugar em St. Moritz, em janeiro de 2024.

Os riscos de avalanche são atualmente muito elevados na Suíça, onde fortes nevascas caíram nos últimos dias.

vog/gk/iga/cb