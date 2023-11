Snoop Dogg pede privacidade após anunciar que parou de fumar maconha

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/11/2023 - 5:39 Para compartilhar:

Snoop Dogg pegou fãs de surpresa nesta quinta-feira, 16, ao declarar que decidiu parar de fumar maconha. O anúncio foi feito no Instagram do cantor, que explicou que a decisão foi tomada “depois de muita consideração e conversa” com sua família.

Conhecido por seus hábitos como consumidor da erva, Snoop Dogg já chegou a revelar que pagava em torno de US$ 50 mil por ano para uma pessoa responsável por enrolar seus “baseados”. Agora, no entanto, esse funcionário pode ter perdido o emprego.

Ao “Daily Mail”, ele explicou, no início do ano, que reduziu sua frequência de consumo de maconha após ter se tornado avô. “Eu quero ver meus netos crescerem, e a única maneira de fazer isso é tomando medidas de precaução em relação à forma como me movo, com quem saio, para onde saio e o que consumo”, pontuou.

10 horas depois de seu post original, o cantor compartilhou uma selfie e pediu: “Respeitem minha privacidade.”

