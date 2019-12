Snapdragon 865 chega com vídeos 8K e fotos de 200 megapixels

De Maui, Havaí *

A Qualcomm forneceu ontem mais detalhes sobre seu novo chip de ponta, o Snapdragon 865. O processador deve aparecer em smartphones de vários fabricantes a partir do começo do ano que vem. Abaixo, mostramos as principais novidades do chip.

Vídeos em 8K

O Snapdragon 865 será o primeiro processador do mercado a ter suporte para a gravação de vídeos em 8K. Ok, ninguém tem uma TV 8K para ver esses vídeos, mas um dia elas vão chegar :-) .

Fotos de 200 megapixels

O novo chip da Qualcomm deve ter suporte para sensores ópticos com resolução de 200 megapixels. Atualmente, o maior valor em megapixels é do Mi Note 10, com 108 MP. Os megapixels não são o único fator da qualidade final da foto, mas contribuem muito para isso. Com mais megapixels, é possível ver mais detalhes ao dar close nas fotos.

Mais poder em Inteligência Artificial

O novo motor de Inteligência Artificial do 865 tem capacidade de 15 TOPS (Trilhões de Operações por Segundo). Esse valor é mais do que o dobro do antecessor, o 855. Aplicações que usam Inteligência Artificial incluem reconhecimento facial, transcrição de áudio em texto e reconhecimento de objetos em fotos. Todas essas devem se beneficiar do avanço.

Atualização do chip gráfico

Uma novidade que deve agradar aos gamers é que, pela primeira vez, será possível atualizar o driver da GPU do smartphone (no caso do 865, a GPU é a Adreno 650). Processo comum em PCs, a atualização dos drivers permite que a placa de vídeo ganhe mais recursos com uma atualização de software. Esse processo era impossível no Android até agora. Com a atualização, o usuário baixará um app da GPU na Play Store e, por meio dele, atualizará o driver da GPU do celular.

Outro novo recurso que deve agradar a quem joga no celular é o suporte para telas com taxa de atualização de até 144 Hz. Atualmente, quase todos os smartphones têm telas com taxas de 60 Hz (ou seja, a cada segundo, a tela é atualizada 60 vezes). Alguns poucos smartphones já começam a surgir com telas de 90 Hz e 120 Hz. Maiores taxas de atualização são fundamentais principalmente em casos em que a tela mostra movimentos muito rápidos de vários objetos, como em jogos.

* O jornalista viajou a Maui a convite da Qualcomm