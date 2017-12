Qualcomm lança novo chip Snapdragon 845

MAUI, HAVAÍ (*) – A Qualcomm apresentou na manhã desta quarta-feira (6/12) seu novo processador de ponta, o Snapdragon 845, que substituirá o Snapdragon 835 como processador mais poderoso da empresa para smartphones e outros dispositivos móveis. Os primeiros smartphones com o chip 845 devem ser apresentados no começo do ano que vem.

Com o novo módulo gráfico Adreno 630, o chip 845 promete um desempenho 30% melhor do que seu antecessor em aplicações gráficas, como games. O Snapdragon 845 traz ainda uma série de avanços nas áreas de segurança, realidade aumentada, processamento de fotos e vídeos e áudio. O consumo de bateria, segundo a Qualcomm, é de 30% menos do que o chip 835.

O novo Snapdragon 845 tem oito núcleos, quatro dos quais com velocidade de 2,8 GHz. Segundo a Qualcomm, o desempenho destes núcleos é entre 25% 30% superior ao do chip 835.

Conexões sem fio

O novo chip promete também ajudar a vida de quem tem fones de ouvido Bluetooth do tipo earbud, aqueles bem pequenos que se encaixam nas orelhas. Um dos problemas destes fones é que a bateria acaba em questão de horas. Segundo a Qualcomm, o chip 845 deve ajudar nesse problema, pois, por meio de seu módulo Bluetooth aprimorado, pode enviar o áudio para os dois fones ao mesmo tempo (atualmente, o áudio é enviado para apenas um dos fones, que depois reenvia o áudio para o outro).

O Snapdragon 845 também traz uma série de aprimoramentos para melhorar o desempenho de smartphones em redes Wi-Fi e de conexões 4G. Segundo a empresa, graças ao novo módulo de modem X20, o 845 pode ser até 20% mais rápido do que seu antecessor em redes do padrão Gigabit LTE (uma tecnologia superior à 4G ainda não disponível no Brasil).

Na área de fotografia, o chip 845 usa 10 bits para armazenar informações de cor, contra 8 bits usados pelo 835. Assim, em tese os smartphones equipados com esse chip poderão mostrar uma variedade maior de cores. O chip é capaz ainda de capturar vídeos com resolução 4k e padrão HDR e gerar arquivos do padrão Ultra HD Premium.

* O jornalista viajou a Maui a convite da Qualcomm