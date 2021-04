Snap tem novos usuários e receita acima do esperado no trimestre

Por Sheila Dang

(Reuters) – A Snap divulgou nesta quinta-feira resultado trimestral com crescimento de usuários e receita acima das expectativas de Wall Street. O crescimento, porém, diminuiu na América do Norte.

Os usuários ativos diários (DAUs), uma métrica observada de perto por investidores e anunciantes, aumentaram 22% ano a ano para 280 milhões no primeiro trimestre. Os analistas esperavam 275,3 milhões, segundo dados da Refinitiv. Grande parte do crescimento continuou a vir de fora da América do Norte.

A Snap embarcou na reformulação de seu aplicativo no Android, que enfrentava bugs, e a base de usuários na plataforma agora excede a do iOS pela primeira vez, disse a empresa.

A receita, que a Snap gera principalmente com publicidade, cresceu 66%, para 770 milhões de dólares no trimestre, superando projeções no mercado de 743 milhões.

O prejuízo líquido diminuiu para 286,9 milhões de dólares, ou 0,19 dólar por ação, de 305,9 milhões, ou 0,21 dólar por ação, um ano antes.

A empresa prevê que os usuários ativos diários no segundo trimestre cresçam 22%, para 290 milhões, e a receita fique entre 820 milhões e 840 milhões de dólares.

