Snap demite 10% de seus funcionários, seguindo tendência do setor

A Snap, empresa por trás do aplicativo Snapchat, anunciou, nesta segunda-feira (5), que demitiria cerca de 10% de seu quadro de funcionários a nível mundial, somando-se a uma onda de cortes de pessoal no setor da tecnologia.

“Estamos reorganizando nossa equipe para reduzir hierarquias e promover a colaboração de forma presencial”, explicou um porta-voz da Snap em nota, um dia antes de a companhia informar seus últimos resultados trimestrais.

A empresa tinha cerca de 5.300 funcionários no início de novembro do ano passado, segundo seus próprios dados.

“Estamos focados em apoiar os membros de nossa equipe cessante e estamos muito agradecidos por seu árduo trabalho e suas muitas contribuições com a Snap”, declarou.

A Snap já havia cortado anteriormente, em 2022, 20% de seus trabalhadores.

Nos últimos anos, a empresa se esforçou para competir por receitas publicitárias contra grandes rivais como o Instagram, da Meta, o YouTube, do Google, e o TikTok.

Lançado em 2011, o Snapchat se tornou um sucesso, especialmente entre usuários mais jovens dos smartphones, ao permitir o compartilhamento de fotos e vídeos em mensagens que se autodestroem após serem vistas.

Também inovou com o uso de filtros no conteúdo compartilhado, mas sua expansão para hardware, com o lançamento de drones e óculos, não conseguiu avançar.

De acordo com o site layoffs.ai, que acompanha de perto essa indústria, o setor tecnológico já perdeu 32 mil postos de trabalho desde 1º de janeiro.

