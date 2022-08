Snap atinge 1 milhão de assinantes premium

reuters 15/08/2022 - 12:20 Compartilhe

Por Angelique Chen

(Reuters) – A Snap, controladora do aplicativo de mídia social Snapchat, disse nesta segunda-feira que o Snapchat+, serviço lançado em junho como uma nova fonte de receita, atingiu 1 milhão de assinantes premium.

As ações da Snap caíram 25% no mês passado após anúncio de resultados decepcionantes no segundo trimestre, diante de uma demanda por publicidade mais fraca do que Wall Street esperava. O presidente-executivo da companhia, Evan Spiegel, disse que a empresa trabalharia para acelerar o crescimento da receita, em parte por meio de novas fontes.

O Snapchat+, que custa 3,99 dólares por mês nos Estados Unidos, oferece acesso a 11 recursos exclusivos ainda não disponíveis para usuários em geral.

Quatro novos recursos foram anunciados nesta segunda-feira, incluindo a capacidade de os assinantes terem suas mensagens mais visíveis para celebridades no Snapchat. A assinatura também permite o uso da rede social em desktops.

O recurso de assinatura está se expandindo para mais países, incluindo Arábia Saudita, Índia e Egito, alcançando um total de 25 mercados, disse a Snap.

O Twitter também lançou anteriormente um produto de assinatura de 4,99 dólares por mês chamado Twitter Blue. Facebook e Instagram ainda não oferecem assinaturas.