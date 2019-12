SNA: Brasil deve fechar ano com exportação de 42,5 mi de toneladas de milho

São Paulo, 20 – A Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) prevê que o Brasil feche o ano com exportações de milho de cerca de 42,5 milhões de toneladas. A entidade cita dados da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), que mostram que as exportações do cereal no acumulado do ano até 23 de novembro totalizaram 36,7 milhões de toneladas. Já a produção brasileira na safra 2019/20 “deverá ficar ligeiramente abaixo da anterior, de 100 milhões de toneladas”, segundo o vice-presidente da SNA, Hélio Sirimarco, em nota.