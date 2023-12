Smithfield Foods vai encerrar contratos com 26 produtores de suínos em Utah

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/12/2023 - 10:49 Para compartilhar:

São Paulo, 6 – A Smithfield Foods, maior processadora de carne suína dos Estados Unidos, informou que vai encerrar contratos com 26 fazendas produtoras de suínos no Estado norte-americano de Utah. Em comunicado enviado à imprensa, a companhia disse que pretende otimizar sua cadeia de produção diante do excesso de oferta na indústria, demanda mais fraca dos consumidores e preços elevados de ração para os animais.

“Nossa indústria e empresa enfrentam condições de mercado historicamente desafiadoras na produção de suínos”, afirmou Shane Smith, presidente e CEO da empresa. “A Smithfield continua tomando medidas para melhorar a eficiência operacional e otimizar a cadeia de oferta de suínos. Essas ações incluíram o reequilíbrio da produção com a capacidade de abate na Costa Leste, a redução de nosso rebanho de porcas em Missouri e o fechamento de operações em Utah. São decisões difíceis, mas são necessárias para ajudar nossa empresa a permanecer competitiva neste ambiente operacional”, completou.

Ainda em nota, a companhia afirmou que o término dos contratos deve gerar demissões, mas que pretende oferecer realocação para os funcionários prejudicados.

Sem especificar números exatos, a Smithfield estimou que cerca de um terço dos 210 cargos que atuam na produção de suínos em Utah devem ser eliminados.

