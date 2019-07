Smiles: lucro soma R$ 155,7 mi no trimestre, alta de 36,4%

A Smiles Fidelidade registrou um lucro líquido de R$ 155,7 milhões no segundo trimestre deste ano, cifra 36,4% superior à reportada no mesmo intervalo de 2018. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) somou R$ 180,4 milhões, alta de 33,7%. A margem Ebitda atingiu 64,9%, representando uma retração de 3,2 pontos porcentuais na comparação anual.

A receita líquida somou R$ 278 milhões, alta de 40,3%. Já o faturamento bruto total – corresponde ao total faturado pela venda de milhas e parcela em dinheiro do Smiles & Money, bruto de impostos – cresceu 23,9%, para R$ 684,3 milhões.

O resultado financeiro líquido ficou positivo em R$ 33 milhões, montante 13,3% abaixo do registrado há um ano, “devido à amortização de tranches de compras antecipadas de passagens aéreas com a Gol, que carregavam uma remuneração maior que as tranches consumidas nesse trimestre”.

A variação cambial teve impacto positivo de R$ 2,7 milhões no segundo trimestre, ante despesa de R$ 400 mil do segundo trimestre do ano passado, principalmente, pelo efeito da flutuação da moeda local na rubrica “contas a pagar” referenciadas em dólar e pelo custo de emissão de passagens aéreas internacionais.