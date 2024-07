Smart Fit compra rede de estúdios de spinning por R$ 183 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2024 - 19:51 Para compartilhar:

O grupo Smart Fit anunciou nesta terça-feira, 16, a aquisição integral da rede de estúdios de bike indoor Velocity, por R$ 183 milhões. São 103 estúdios que serão integradas às 1.500 academias que a Smart Fit mantém espalhadas por 380 cidades do Brasil e 15 países da América Latina.

A Velocity foi fundada no Brasil em 2014 pelo neozelandês radicado no País Shane Young e pelo australiano Declan Sherman. O grupo se tornou um dos mais conhecidos no país em estúdios focados em spinning. O comunicado da Smart Fit informa que Young continuará na empresa.

A rede da Velocity é formada por 103 estúdios. Destes, 71 são específicos de spinning, e outros 12, de funcional. Dos 103, 20 possuem as duas atividades. O modelo de estúdio é, geralmente, conhecido por ser menor do que uma academia tradicional, e, na maior parte das vezes, é focado em uma atividade específica.

Além de academias de musculação e outras atividades, a Smart Fit já atuava no ramo de estúdios. Hoje, a empresa conta com 58, sendo 56 no Brasil e dois em Portugal. Do total, 30 são próprios e outros 28, franqueados. Ela oferece as seguintes atividades físicas em seus estúdios: corrida indor e treinos funcionais (Race Bootcamp); hot yoga (Vidya); boxe (Jab House); pilates por meio da marca One Pilates; e de exercícios diferenciados de musculação por meio da Tonus Gym.

Expansão

A nota da Smart Fit informa que apostará em franquias para aumentar a quantidade da rede. Sem especificar a data, a empresa diz que nos próximos meses serão abertos 65 novos estúdios.

Em relatório relativo ao primeiro trimestre deste ano, a Smart Fit informou que apenas nos três primeiros meses deste ano abriu 31 unidades. Nos últimos 12 meses foram 238.

Foram 395 mil novos alunos no primeiro trimestre, o que fez com que a companhia atingisse a marca de 4,5 milhões de matriculados. A receita líquida atingiu patamar recorde de R$1,3 bilhão, 28% superior a igual período de 2023.