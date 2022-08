SLC tem lucro líquido de R$ 485,6 milhões no 2º trimestre, alta de 15,3% em 1 ano

Estadão Conteúdo 11/08/2022 - 8:18 Compartilhe

A SLC Agrícola obteve lucro líquido consolidado de R$ 485,58 milhões no segundo trimestre de 2022, informou a companhia nesta quarta-feira, 10, depois do fechamento do mercado. O resultado representa aumento de 15,3% ante igual período do ano passado, quando o lucro havia sido de R$ 421,24 milhões.

Em 1º de julho de 2021, a Terra Santa Agro passou a ser uma subsidiária integral da SLC. Para manter a comparabilidade entre os períodos, os dados relativos ao segundo trimestre de 2021 representam a combinação dos números divulgados pelas duas empresas no período, disse a SLC.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado atingiu R$ 820,26 milhões, crescimento de 66% na comparação anual. De acordo com a SLC, os principais fatores que contribuíram para a variação do Ebitda ajustado foram melhores margens e o incremento do volume faturado, reflexo da elevada produtividade da soja e do aumento da área plantada.

A receita líquida aumentou 33,8% no segundo trimestre, para um recorde de R$ 1,66 bilhão. A alta da receita refletiu os maiores preços unitários faturados e o maior volume, com o aumento da área plantada e a alta produtividade da soja, disse a companhia em comunicado. A receita com soja cresceu 42,4%, para R$ 986,4 milhões. Já a receita com algodão em pluma subiu 16,5%, para R$ 628,6 milhões.

A relação dívida líquida/Ebitda ajustado passou de 1,42 vez no fim de 2021 para 1,09 vez ao fim de junho de 2022.

A companhia disse que já comprou parte dos insumos para a safra 2022/23. “Até o momento adquirimos 84% da necessidade para o cloreto de potássio, 100% dos fosfatados, 85% dos nitrogenados e 93% dos defensivos.”