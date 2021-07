SLC e Terra Santa avançam em acordo de fusão

SÃO PAULO (Reuters) – A SLC Agrícola e a Terra Santa anunciaram nesta sexta-feira um novo passo no processo de fusão que criará uma gigante de grãos no Brasil e informaram que as condições precedentes para a consumação da operação foram cumpridas.

Com a incorporação de ações, as companhias disseram que foi confirmado o aumento de capital da SLC, com a emissão de 2.516.454 ações, pelo preço de subscrição total de 138 milhões de reais, correspondente a 54,84 reais por ação.

Segundo os comunicados, em 14 de julho foi o registro de companhia aberta da Terra Santa Propriedades Agrícolas (ex-TS Agro), para listagem no segmento do Novo Mercado da B3.

Assim, pode ser feita a redução de capital da Terra Santa, concluindo o cumprimento das condições precedentes da operação.

“Foi estabelecida a data de 1º de agosto de 2021, como a data de eficácia da redução de capital e consumação da incorporação de ações”, disseram as empresas, após reuniões de seus conselhos de administração.

Com isso, 2 de agosto foi a data definida para início das negociações das ações da TS Agro na B3 através do ticker LAND3.

(Por Nayara Figueiredo)

