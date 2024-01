SLC diz que incêndio em galpão está controlado e que calcula possíveis danos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/01/2024 - 13:28 Para compartilhar:

São Paulo, 4 – A SLC Agrícola informa em Fato Relevante a ocorrência de um incêndio no galpão de armazenamento de algodão, na terça-feira, 2, na fazenda Panorama, em Correntina (BA). A Companhia esclarece que o incêndio foi devidamente controlado e que não houve feridos e nem danos às lavouras, tendo apenas afetado o galpão de depósito de fardos de algodão. “As causas do incêndio ainda serão averiguadas”, informou a companhia.

A Fazenda Panorama produz principalmente algodão e soja. A companhia relatou as estimativas iniciais relativas aos possíveis danos causados pelo incêndio: Fardos de Algodão: aproximadamente 5.000 fardos de algodão, correspondente a 5% do total produzido pela fazenda e 0,4% do total produzido pela SLC no ano safra 2022/23; Unidade de beneficiamento de algodão: Não foi diretamente atingida pelo fogo, contudo, a beneficiadora entrará em manutenção preventiva antecipadamente e voltará a operar em julho de 2024; Armazém de Algodão: Instalação parcialmente danificada que precisará ser restaurada.

A SLC destaca que as informações “ainda estão sendo devidamente averiguadas, portanto, ainda não são definitivas”. A Companhia ressalta, ainda, que tem seguro patrimonial com coberturas do estoque e da infraestrutura sinistrados.

Conforme a companhia, “aproximadamente 19% do algodão da fazenda ainda precisa ser beneficiado, correspondente à aproximadamente 21.000 fardos de algodão. O saldo de fardos será enviado para beneficiamento na fazenda Paysandú, também em Correntina, distante cerca de 50 km.

A SLC diz que as fazendas da Companhia e, portanto, a Fazenda Panorama, têm estrutura de combate a incêndios com uma equipe de brigadistas preparada para apoiar e enfrentar, de forma adequada, essas situações, assim como, uma estrutura protecional própria para atender possíveis sinistros com ambulância, caminhão pipa, hidrantes, extintores, abafadores, bomba costal, reservatório de água para contenção, entre outros.

