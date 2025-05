Skype será descontinuado nesta segunda, diz Microsoft

A Microsoft informou que o Skype será oficialmente descontinuado nesta segunda-feira, 5, marcando o fim de 20 anos de serviços de chamadas em vídeo e mensagens.

Agora, quem ainda utiliza o Skype deve migrar para o Microsoft Teams, que oferece serviços parecidos. O login nessa outra plataforma pode ser feito com as mesmas informações usadas no Skype, a empresa garante a transferência automática de contatos e conversas. Além disso, dentro do aplicativo estão sendo enviadas notificações para orientar os usuários sobre os próximos passos.

O presidente da divisão Microsoft 365, Jeff Teper, informou que a decisão de encerrar as atividades do Skype foi um marco importante para a empresa. “Sabemos que isso é algo significativo para os usuários do Skype e somos muito gratos pelo apoio. Agora, colocar todo nosso foco no Teams nos permitirá entregar inovação mais rapidamente e com uma mensagem mais clara”, disse, em entrevista ao portal TechCrunch.

Mesmo contando com mais de 36 milhões de usuários ativos em 2023, o Skype não acompanhava mais o ritmo de atualizações dos novos softwares de comunicação. No mesmo período, o Microsoft Teams ultrapassou os 320 milhões de usuários mensais.