Skincare: Como começar e quais produtos escolher para uma rotina básica de cuidados com a pele

Cuidar da pele vai muito além de usar protetor solar: cremes, séruns, máscaras e tratamentos diversos têm chamado a atenção da população mundial, principalmente pela influência da cultura sul-coreana de skincare. O país asiático é um dos que mais leva a sério a rotina de cuidados com a pele, já que estudos indicam que eles estão, em média, 12 anos à frente do mundo em termos de inovação. Mas você sabe por onde começar a cuidar da sua pele de forma básica? É isso que Letícia Pimentel, treinadora da Océane, marca sul-coreana de produtos para pele, e o dermatologista José Roberto Fraga Filho vão explicar a seguir.

Segundo o dermatologista, o mais importante para um produto ou tratamento ser efetivo, é saber qual tipo de pele você tem. “Se a paciente quer uma pele de aspecto brilhante, poros fechados, sem oleosidade ou ressecamento, sim, os cuidados tópicos são efetivos. Mas se a paciente procura melhorar rugas, sulcos mais profundos ou manchas mais intensas, não, os cuidados somente com produtos tópicos não irão funcionar.” Neste último caso, o ideal é utilizar lasers, botox ou ácido hialurônico.

O médico ainda afirma que o grande erro da maioria dos pacientes é escolher produtos não adequados para sua pele, principalmente no caso de quem tem bastante oleosidade e utiliza cosméticos e tratamentos para pele seca, e vice-versa.

Segredo da rotina básica de skincare

Se você está começando na rotina de tratamento e cuidados com a pele, o médico é bem direto e explica como não errar: “O mantra é lavar, hidratar e proteger”. E, nesses passos, Letícia dá a dica para quem gosta de usar maquiagem. “A primeira etapa é manter a pele limpa. Se estiver maquiada, é importante removê-la bem e na sequência, lavar com um bom sabonete. Ao remover bem a maquiagem, lavar bem o rosto e remover os resíduos de sujeira, os poros ficam mais receptivos para o skincare”, começa. Ela indica o Cleansing Balm, da Océane, que atua como demaquilante e, em seguida, o Cleansing Gel, um sabonete potente para todos os tipos de pele.

“Para a hidratação, você pode entrar com um sérum de hidratação e/ou um creme hidratante. Aqui, temos diversos produtos. Entre eles, o sérum de ácido hialurônico (Hyaluronic Acid Serum), o creme Facial Gel Cream com extrato de pérola (um hidratante de textura gel super leve e refrescante) e o Cica Day Cream (hidratante de textura mais densa e também para uso diário)”, completa Letícia.

Como incrementar sua rotina de skincare

Para quem já tem cuidados básicos com a pele e quer ser mais detalhista, o dermatologista indica que se leve em conta a estação do ano — no verão, por exemplo, ficamos mais oleosos, enquanto no inverno, mais ressecados —, além de alguns ácidos e vitaminas.

Já Letícia sugere a tonificação e esfoliação da pele, que retiram impurezas mais profundas e renovam as células. “O esfoliante ajuda a remover células mortas, garantindo a uniformidade da pele. Em nosso portfólio, temos o Aloe Skin Toner com Aloe Vera para tonificar e para esfoliar, o Facial Scrub ou o Purifying Cleansing Gel.”

Para finalizar, a profissional indica o uso de máscaras faciais de argila ou sheetmasks, que diferem, basicamente, na forma de aplicação — a primeira é cremosa, enquanto a segunda já vem em tecido no formato do rosto. “Temos uma variedade de máscaras com ativos diferentes para propósitos diferentes. Por exemplo, as máscaras Pink Clay ou a Cica Mask, que são de argila, fazem uma limpeza mais aprofundada dos poros e controle de oleosidade – além de outras funções específicas relacionadas ao ativo que cada uma possui, enquanto as máscaras em gel de Pétalas de Rosa ou Calêndula contribuem para a hidratação”, finaliza.

