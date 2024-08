Skeelo, ecossistema de livros, anuncia compra do Skoob, da Americanas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/08/2024 - 17:17 Para compartilhar:

O Skeelo, ecossistema de livros e leitura, anunciou a aquisição do Skoob, rede social de livros que pertencia à Americanas, varejista em recuperação judicial. A plataforma vendida tem mais de 10 milhões de usuários. O valor da transação não foi anunciado.

A Americanas tem outros ativos mais relevante na fila para vendas, como é o caso do Hortifruti Natural da Terra e da Uni.co.

Esses dois processos de venda, que fazem parte de plano de recuperação judicial da companhia, porém, estão suspensos. Na semana passada, a CFO da varejista, Camille Faria, disse, inclusive, que vendas menores como das marcas Submarino e Shoptime poderiam passar na frente.

“Todas as nossas ações são pensadas para trazer benefícios aos nossos clientes, leitores e ao mercado de publicações digitais, por isso temos o compromisso de movimentar o setor de diferentes formas, incluindo o investimento em plataformas estratégicas e alinhadas ao nosso propósito”, disse o CEO da Skeelo, Rodrigo Meinberg.

A empresa compradora afirma que, com a transação, os sites e apps de cada marca continuam com as mesmas funcionalidades, mas ambos terão melhorias e incrementos.

O aplicativo da Skeelo soma mais de 14,3 milhões de instalações e quase 1 milhão de acessos mensais. Desde o mês de janeiro, são mais de 87 milhões de minutos consumidos com ebooks e audiobooks na plataforma.