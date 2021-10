Skatista Pâmela Rosa revela criação de skatepark em bairro onde cresceu: ‘Muito orgulho’ Skatista brasileira de 22 anos e atual número 1 do ranking mundial anunciou construção da pista em Jardim Cerejas

A skatista Pâmela Rosa, atual número 1 do ranking mundial, revelou nesta sexta-feira a construção de um skateperk em São José dos Campos, cidade do interior de São Paulo. A atleta anunciou em um post emocionado o projeto aprovado pela prefeitura que ficará no bairro de Jardim Cerejas, onde ela cresceu e sonhava em deixar um legado.

– Talvez hoje tenha sido o post mais difícil para eu escrever. A cada palavra escrita, as minhas lágrimas aumentavam! Meu sonho sempre foi deixar no bairro que nasci algum legado. Melhorar de alguma forma a vida daqueles que caminharam e caminham comigo todos os dias – iniciou a skatista.

– As obras estão já estão em fase de licitação e logo teremos mais novidades a nossa cidade. Tenho muito orgulho de ter sido criada no Jardim Cerejeiras mais conhecido como Novo Horizonte e mais alegria ainda de poder retribuir todo amor que recebo desse lugar. Não podemos jamais esquecer às nossas origens. Gratidão a Deus por estar sonhando acordada. Nosso Poliesportivo do Jardim Cerejeiras terá pista nova em breve – concluiu Pâmela Rosa.

A skatista também agradeceu aos parceiros do projeto que viabilizaram a construção da pista no bairro, como a prefeitura de São José dos Campos, a Confederação Brasileira de Skate e o Ministério das Cidades.

Veja abaixo a publicação original de Pâmela Rosa.

