Skate: três brasileiras avançam à semifinal do Mundial de Street

Nesta quarta-feira (2), o skate brasileiro começou as disputas do Mundial de Street, em Roma (ITA), no complexo esportivo do Foro Itálico. Virginia Fortes Aguas (10ª), Isabelly Ávila (19ª) e Ariadne Souza (21ª) ficaram entre as 27 melhores na fase classificatória, que contou com duas voltas de 45 segundos (valendo a melhor nota), e avançaram à semifinal do torneio. Nessa etapa, o trio se junta a Pâmela Rosa, Rayssa Leal e Leticia Bufoni – pré-classificadas por estarem no top 5 do ranking mundial.

A primeira brasileira a ir para a pista foi Ariadne Souza. Na segunda volta, ela cravou a melhor nota, com 16.18. Logo na sequência, na bateria 5, foi a vez de Isabelly Ávila e Virginia Fortes Aguas. Na primeira volta, a dupla garantiu pontuação suficiente para avançar, com 18.03 e 25.76, respectivamente. “É uma cidade bem legal. A pista é muito boa. Eu consegui acertar a primeira linha. Então, acho que foi bem legal e as meninas andaram muito bem também”, destaca Virginia Fortes Aguas à equipe de assessores da Confederação Brasileira da modalidade (CBSK). A semifinal feminina acontece sexta-feira (4), a partir das 7h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela internet. www.worldskate.tv e olympics.com

No naipe masculino, a etapa classificatória ocorre nesta quinta-feira (3). O Brasil será representado por Carlos Ribeiro, Felipe Gustavo, Lucas Rabelo, Giovanni Vianna, João Lucas Alves, Gabryel Aguilar, Eduardo Neves, Gabriel Fortunato e Ivan Monteiro. O início das provas está previsto para 3h20 da manhã no Brasil. Assim como no feminino, avançam para a semifinal os 27 melhores. E Kelvin Hoefler, top 5 do ranking mundial, já tem lugar garantido nas semifinais. O torneio segue até domingo (06). A decisão do feminino está prevista para começar às 8h30 da manhã e do masculino, às 10h40 da manhã.

