Skate: Rayssa Leal é prata no skate street feminino

A maranhense Rayssa Leal se tornou a atleta brasileira mais nova a conquistar uma medalha nas Olimpíada. Aos 13 anos, “A fadinha do skate” foi prata na modalidade street nos Jogos de Tóquio, nesta segunda-feira.

A brasileira ficou atrás apenas da japonesa Momiji Nishiya, da mesma idade, vencedora do ouro. Funa Nakayama, também do Japão, completou o pódio, ficando com o bronze.

Na classificação final, Momiji somou 15.26 pontos, Rayssa ficou com 14.64 e Nakayama teve 14.49.

Aos 13 anos e 203 dias, além de ser a atleta mais jovem do Brasil numa edição dos Jogos Olímpicos, Rayssa se torna também a representante mais nova do país a conquistar uma medalha, e a terceira na história das Olimpíadas.

O skate é um dos cinco esportes que estreiam nessa edição dos Jogos Olímpicos, ao lado do surfe, escalada, caratê e beisebol.

Duas modalidades estão no programa: “street”, que consiste em fazer manobras numa pista com elementos do mobiliário urbano encontrados nas ruas, como corrimões, lombadas, rampas ou escadas, por exemplo. Já no “park” as manobras são realizadas em “bowls”, grandes bacias de concreto que podem ter até três metros de profundidade.

