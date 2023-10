Skate, escalada e breaking, modalidades urbanas que estreiam nos Jogos Pan-Americanos

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/10/2023 - 18:27 Para compartilhar:

Skate, escalada e breaking: três modalidades que estreiam nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, uma aposta para atrair o público jovem.

O skate e a escalada fizeram sua estreia olímpica nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, enquanto o breaking entrou para o quadro das Olimpíadas de Paris 2024.

A escalada, que mede a velocidade e a habilidade para escalar uma parede, e o breaking, uma mistura de dança e acrobacias, darão vaga direta nos Jogos Olímpicos do ano que vem.

O skate, que será disputado neste fim de semana em duas categorias, park e street, não dará classificação, mas distribuirá pontos no ranking olímpico.

“Acho que é um momento de afirmação de um esporte que chegou para ficar”, disse à AFP pouco antes de embarcar para Santiago a brasileira Pâmela Rosa, bicampeã mundial na categoria street.

“Ter esta modalidade no Pan-Americano é uma vitória para todos os skatistas, principalmente pensando no crescimento do skate na América do Sul, onde há poucas pistas”, acrescentou Pâmela.

– Esportes urbanos e populares –

Aos 24 anos, Pâmela Rosa é um dos maiores nomes do esporte no Brasil, ao lado de Rayssa Leal, de 15 anos, medalhista de prata em Tóquio.

“Acho que, como é um esporte urbano e o skate amador é barato para os iniciantes, é de fácil acesso para quem quer começar. E o nosso país tem muitas pistas de rua para quem está começando”, respondeu Pâmela sobre a força do skate no Brasil.

Nos Jogos Pan-Americanos, a escalada esportiva será disputada em duas modalidades: velocidade e combinada (boulder e dificuldade), em paredes que variam de 4,5 a 15 metros de altura. A competição será disputada entre os dias 21 e 24 de outubro.

Uma das grandes atrações da modalidade será a americana Brooke Raboutou, quinta colocada nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

No entanto, os latinos também têm nomes de destaque para disputar um lugar no pódio. É o caso do equatoriano Carlos Granja, melhor latino do ranking mundial de velocidade (22º).

Os anfitriões contam com a chilena Alejandra Contreras, vice-campeã mundial juvenil na velocidade em 2019.

O breaking terá duas provas – uma masculina e outra feminina – nas quais 16 “B-Boys” e 16 “B-Girls” (nome dado aos dançarinos de breaking) se enfrentam em batalhas.

No dia 4 de novembro, os atletas vão lutar pela medalha de ouro, que dará uma vaga direta nos Jogos de Paris 2024.

Nas apresentações, os dançarinos adaptam seus movimentos e improvisam ao som de um DJ para conseguir os votos dos juízes.

Os americanos Jeffrey Louis, quarto no ranking mundial masculino; Miguel Angel Rosario, décimo; e Grace Choi, sétima no ranking feminino, são os nomes mais importantes presentes no Pan de Santiago.





Também estará na disputa o campeão mundial em 2022, o B-Boy canadense ‘Phil Wizard’.

