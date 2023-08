Sixto Rodríguez, cantor de Sugar Man, morre aos 81 anos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/08/2023 - 13:22 Compartilhe

Sixto Rodríguez, o cantor americano que encontrou um renascimento profissional depois que sua música se tornou um objeto de culto no exterior, morreu na terça-feira (8), aos 81 anos, anunciou seu site.

“É com grande tristeza que nós do Sugarman.org anunciamos que Sixto Díaz Rodríguez faleceu nesta terça”, disse o comunicado, sem dar detalhes sobre a causa da morte do cantor conhecido por sucessos como “Sugar Man” e “I Wonder”.

O músico nasceu em 10 de julho de 1942, na cidade de Detroit, no estado de Michigan. Filho de pais mexicanos, Rodríguez trabalhava em linhas de montagem de veículos, enquanto ganhava a vida como músico em seu tempo livre. Lançou dois álbuns na década de 1970, “Cold Fact” e “Coming From Reality”, que fizeram dele um músico cult, embora ele mesmo não soubesse.

Depois disso, Rodríguez desistiu da música para viver uma vida tranquila em Detroit.

O homem não tinha ideia, no entanto, de que sua música, especialmente “Sugar Man”, tinha seguidores leais na África do Sul do Apartheid, Nova Zelândia e Austrália.

Sua ausência pública alimentou a crença, entre os fãs, de que Rodríguez estava morto. Um grupo de fãs conseguiu, no entanto, encontrá-lo na Internet, e ele organizou, em 1998, uma turnê com ingressos esgotados na África do Sul.

A extraordinária história foi imortalizada no documentário de 2012 “Searching for Sugar Man”, que ganhou um Oscar e deu a Rodríguez um sucesso tardio nos Estados Unidos e um renascimento de sua carreira musical.

