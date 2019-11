SIX e Euronext demonstram interesse em comprar operadora de bolsas espanhola BME

Duas bolsas europeias demonstraram interesse hoje em comprar a operadora de bolsas espanhola Bolsas y Mercados Españoles Sociedad Holding de Mercados y Systemas Financieros SA (BME).

A Euronext informou que está em discussões com a diretoria da BME, enquanto a operadora de bolsas suíça SIX afirmou ter planos de fazer uma oferta avaliada em 2,84 bilhões de euros (US$ 3,14 bilhões) pela bolsa espanhola.

Segundo a SIX, a oferta criaria o terceiro maior grupo de infraestrutura para mercados financeiros da Europa. A SIX propôs comprar 100% da BME por 34 euros por ação, representando um ágio de 33,9% sobre o preço de fechamento da operadora espanhola na sexta-feira (15), de 25,40 euros por ação.

Já a Euronext, que controla uma série de bolsas europeias, incluindo as de Paris e de Amsterdã, disse que as conversas com a BME podem ou não levar a uma proposta de compra.

Por volta das 8h30 (de Brasília), a ação da BME saltava 36,6% na Bolsa de Madri. A BME descreveu a oferta da SIX como “amigável”. Fonte: Dow Jones Newswires.