Situação humanitária em Gaza ‘está além do colapso’, alerta ONU

A situação humanitária na Faixa de Gaza se encontra “além do colapso”, alertou nesta terça-feira (12) o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

“É tão precária. Nem sei que palavras usar em termos de precariedade. Não sei se você pode me dar uma palavra melhor do que precária, extremamente precária?”, disse Volker Türk em Genebra. ‘Quero dizer, está à beira do colapso, ou além dele.”

Israel prossegue com sua campanha de bombardeios em Gaza, mais de dois meses depois do ataque do movimento islamista palestino Hamas em seu território, que matou mais de 1.200 pessoas.

A ofensiva de Israel destruiu grande parte de Gaza e matou pelo menos 18.400 pessoas, a maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas.

A ONU estima que 1,9 milhão dos 2,4 milhões de habitantes do enclave tenham sido deslocados pela guerra, a maioria menores de idade. Líderes humanitários temem que o território seja tomado em breve por doenças e pela fome.

“Existe um chamado claro para que todo o mundo e as instituições internacionais que lidam com esse problema o levem muito a sério”, ressaltou Türk, após um evento em Genebra que marcou o 75º aniversário da assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

