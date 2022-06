Situação “grave” para o exército ucraniano em Severodonetsk, afirma governador

Após alguns avanços, a situação é “grave” para as forças ucranianas em Severodonetsk, cidade estratégica do leste do país e cenário de combates violentos com as tropas russas, anunciou nesta segunda-feira o governador da região.

“Os combates são intensos em Severodonetsk. Nossos defensores conseguiram contra-atacar e libertar metade da cidade, mas a situação se agravou para nós”, declarou Sergei Gaidai, governador da região de Lugansk, ao canal de televisão ucraniano 1+1, sem revelar mais detalhes.





De acordo com Gaidai, os bombardeios sobre Severodonetsk e Lyssytchansk, cidade vizinha estratégica para a “manutenção da linha de defesa”, se tornaram mais intensos.

“Os russos destroem tudo com sua tática habitual de terra arrasada, que que não reste mais nada por defender”, acusou.

Este centro industrial é a maior aglomeração ainda sob controle dos ucranianos na região de Lugansk, onde os soldados russos avançaram aos poucos nas últimas semanas, depois que recuaram ou foram expulsos de outras partes do território ucraniano, como por exemplos os arredores da capital Kiev.

O exército russo tenta conquistar a totalidade do Donbass, nome que identifica o conjunto das regiões ucranianas de Donetsk e Lugansk, parcialmente controlado por separatistas pró-Moscou desde 2014.