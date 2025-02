‘Situação estranha’, diz Zverev sobre suspensão de Sinner

SÃO PAULO, 17 FEV (ANSA) – O alemão Alexander Zverev, atual número 2 do mundo, definiu como “estranho” o acordo entre o italiano Jannik Sinner, líder do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), e a Agência Mundial Antidoping (Wada) para uma suspensão de três meses.

“Para mim, há duas opções: ou você tem culpa, ou você não tem culpa. Se não for culpa dele, não deveria receber uma suspensão de três meses, mas se for culpa dele, então isso é estranho.

Toda a situação é estranha”, disse Zverev, que está no Brasil para disputar o Rio Open, em entrevista ao jornal O Globo.

Sinner testou positivo duas vezes para o anabolizante clostebol em 2024, mas foi poupado de um gancho após ter comprovado que absorveu a substância acidentalmente, através de um creme usado por um de seus massagistas para tratar um machucado nas mãos.

A Wada recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte em busca de uma punição mais longa para o italiano, mas ambos anunciaram um acordo no último domingo (16) para que o líder do ranking cumpra apenas três meses de suspensão.

Com isso, ele estará apto para disputar o Masters 1000 de Roma e o Grand Slam de Roland Garros.

“Este caso está pairando sobre mim há quase um ano, e ainda teria muito tempo para o julgamento, com uma decisão que talvez não saísse até o fim do ano. Sempre aceitei ser responsável pelo meu time e acredito que as regras rígidas da Wada são uma proteção importante para o esporte que amo. Com base nisso, aceitei a oferta da Wada de resolver os procedimentos atuais com uma sanção de três meses”, disse Sinner. (ANSA).