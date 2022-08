Situação econômica alemã está se deteriorando, diz ministro das Finanças

reuters 10/08/2022 - 9:04 Compartilhe

BERLIM (Reuters) – A situação econômica na Alemanha, a maior economia da Europa, está se deteriorando e as perspectivas são frágeis, disse o ministro das Finanças, Christian Lindner, nesta quarta-feira, defendendo seus planos de mudar as faixas de renda para cobrança do imposto de renda de forma a aliviar as famílias em resposta à inflação crescente.

“A perspectiva econômica de nosso país se tornou frágil”, disse Lindner a repórteres em Berlim. “A economia está se deteriorando”.