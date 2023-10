‘Situação é dramática’, diz italiana que está na Faixa de Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/10/2023 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 29 OUT (ANSA) – A italiana Rafah Giuditta Brattini, que está na Faixa de Gaza, afirmou neste domingo (29) que a região vem sofrendo “bombardeamentos contínuos”.

“As conexões voltaram nesta manhã, não sabemos quanto tempo vão durar. Nas 30 horas sem comunicação, foram cometidos crimes contra a população civil com bombardeamentos contínuos tanto no norte como no sul. As famílias dos feridos não puderam chamar ambulâncias e tiveram que carregá-los nos ombros”, disse a mulher em uma mensagem de áudio.

Brattini acrescentou que situação é “dramática”, além disso, a área dos armazéns da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA), que sofreram saques em Gaza, está “insuportável”.

A mulher também que a população local está enfrentando uma grande escassez de água e comida. Pelo menos 19 italianos estão atualmente na Faixa de Gaza. (ANSA).

