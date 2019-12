Situação do Cruzeiro não comove os jogadores do Grêmio: ‘Queremos o G-4’

A briga do Cruzeiro contra o rebaixamento pouca importa para o Grêmio. Os jogadores querem uma vitória nesta quinta-feira, em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de terminar na quarta colocação. Os mineiros precisam do triunfo para continuar com chances de escapar.

“Não será o Grêmio que vai rebaixar o Cruzeiro, não serão esses 90 minutos que vão decretar o rebaixamento. Vamos jogar como se fosse uma decisão porque queremos terminar o campeonato no G-4. Alguém terá de apagar esta luz, ou do Cruzeiro ou do Ceará. Vamos entrar para ganhar”, avisou o atacante Luciano.

O zagueiro David Braz, que será titular na ausência de Geromel, repetiu o discurso do companheiro. Para ele, o Grêmio ainda tem um objetivo para alcançar no Brasileirão. “Cada um defende suas cores. Vou procurar dar o meu melhor. Temos o nosso objetivo. Queremos deixar o Grêmio neste quarto lugar”, avisou.

O jogador admitiu que conhece alguns jogadores que estarão do outro lado, como Marquinho Gabriel, Egídio e Henrique, mas que isso não tem qualquer interferência na partida desta quinta-feira.

“É uma situação que muitos jogadores já passaram. O campeonato é muito difícil, você precisar estar sempre trabalhando forte, ter confiança, o apoio da torcida. É um momento difícil, mas o Cruzeiro tem jogadores experientes e, por isso, acredito que será um jogo muito difícil”, afirmou David Braz. “Sabemos das dificuldades, é uma grande equipe, apesar de não viver um bom momento”, completou.

Se Geromel será desfalque contra o Cruzeiro, Kannemann, Matheus Henrique e Alisson treinaram normalmente no CT Luiz Carvalho nesta quarta-feira e voltam ao time. O técnico Renato Gaúcho deve antecipar o período de férias de boa parte do elenco após o jogo em Porto Alegre.