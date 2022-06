Situação de Paulo Sousa no Flamengo deixa torcedores ‘confusos’ na web Treinador rubro-negro não deve permanecer no comando da equipe para a sequência da temporada

A indefinição sobre a continuidade do trabalho de Paulo Sousa no Flamengo gerou diversos comentários nas redes sociais. Muitos internautas não entenderam sobre a atual situação do treinador, que caiu na antipatia da torcida rubro-negra e está pressionado por membros da diretoria do clube.





A derrota para o Red Bull Bragantino, na noite desta quarta-feira (08), deixou a situação do treinador ainda mais sensível no Rubro-Negro. A diretoria do clube avalia uma mudança antes mesmo do jogo contra o Internacional, apesar do grupo estar em São Paulo e ficar concentrado em Atibaia até sexta-feira (10).

Na web, muitos torcedores questionaram a decisão da diretoria e não compreenderam ao certo sobre uma suposta rescisão do treinador. A situação gerou diversas críticas a direção do clube carioca.

Flamengo optou pela demissão do Paulo Sousa, mas por falta de substituto imediato, leia-se interino, manterá o Paulo Sousa até que ache alguém. É incompetência administrativa em vários níveis. 2019 foi um tiro no escuro. Jorge Jesus fez essa diretoria parecer lúcida. — Wallace Graciano (@wallacegraciano) June 9, 2022

Sabe o que é pior ?

Paulo Sousa se cair, não tem técnico interino.

Se Paulo Sousa cair, Marcos Braz tem q cair, Spindel tem q cair e todo mundo naquela merda tem q cair. — Davi Miguel (@Davimiguelcrf) June 9, 2022

Paulo Sousa é o interino de sua própria demissão, na moral, como esses caras podem ser tão amadores, Landim cumpra sua promessa de campanha, manda embora essa diretoria toda, contrata um Diretor de Futebol e vamos planejar o restante da temporada e o próximo ano. — Bruno Alexandre ᶜʳᶠ (@brunoalexjj) June 9, 2022

Se eles já sabem que vão demitir o Paulo Sousa, só não sabem quando, porque não escolheram o sucessor, então eles estão usando o Paulo Sousa como interino, na prática. Pensando assim, achei completamente bizarro kkkkk — Pedro Vieira (@PedroVieira_25) June 7, 2022

Após a derrota para o Fortaleza, no último domingo no Maracanã, o presidente Rodolfo Landim já havia pedido que o departamento mapeasse o mercado de técnico atrás de possíveis substitutos. Confirmada a saída de Paulo Sousa e comissão técnica, a ideia é ter uma reposição imediata no comando.

Seguindo a programação do clube, o Flamengo viajou com grupo completo, com 27 jogadores, para São Paulo na terça. Após a partida contra o Bragantino, a delegação se instala em Atibaia, e realiza duas atividades no local antes de embarcar para Porto Alegre.

