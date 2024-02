Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/sammyrocha/ 12/02/2024 - 18:12 Para compartilhar:

Os motoristas paulistas não enfrentam problemas nas principais rodovias do Estado nesta segunda-feira, 12, de Carnaval. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), todas as estradas concedidas que dão acesso à capital, ao litoral e ao interior paulista operavam com normalidade até às 17 horas de hoje, 12.

Veja a seguir a situação das rodovias:

Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) : Operação 4×6. Tráfego normal, sem congestionamentos.

: Operação 4×6. Tráfego normal, sem congestionamentos. Sistema Anhanguera-Bandeirantes: Tráfego normal, sem congestionamentos.

Tráfego normal, sem congestionamentos. Sistema Castello Branco-Raposo Tavares: Tráfego normal, sem congestionamentos.

Tráfego normal, sem congestionamentos. Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto: Tráfego normal, sem congestionamentos.

Tráfego normal, sem congestionamentos. Rodovia dos Tamoios: Tráfego normal, sem congestionamentos.

De acordo com a Artesp, em todo o período de Carnaval, que vale desde a última sexta-feira, 9, até a quarta-feira de cinzas, 14, mais de 3,2 milhões de veículos deixariam a capital paulista por meio das rodovias concedidas do Estado.

O planejamento para a Operação Carnaval 2024, realizado pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, mobiliza mais de 6 mil policiais militares rodoviários durante os cinco dias de folia. O efetivo será distribuído em todo o estado, com maior concentração nas áreas de maior movimento, como a capital paulista e o litoral.

