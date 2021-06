Sites de governos e de notícias apresentam instabilidade

SÃO PAULO, 8 JUN (ANSA) – Sites de governos e de diversos veículos de imprensa internacionais apresentaram instabilidade na manhã desta terça-feira (8).

Entre as páginas afetadas pelo mau funcionamento estão aquelas da Casa Branca e dos governos da Itália e do Reino Unido, além dos jornais The New York Times, Le Monde e The Guardian e das emissoras BBC e CNN.

Sites de serviços digitais, como Amazon, PayPal, Reddit, Twitch e Spotify também mostraram instabilidade. Essas páginas apresentaram mensagens de “serviço indisponível” ou de “falha de conexão”.

A suspeita é de que o problema tenha sido causado por falhas no provedor de serviços em nuvem Fastly, dos Estados Unidos.

