Site vende areia do show de Madonna em Copacabana por US$ 8,99

Da Redação 16/05/2024 - 11:29

A apresentação de Madonna nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, que reuniu uma multidão de fãs no encerramento da sua turnê Celebration no dia 4 de maio em um show gratuito, ainda segue dando o que falar. Em uma loja online, há um anúncio inusitado vendendo um saquinho da areia da praia – onde foi o show da Rainha do Pop.

O saquinho tem 30 gramas e custa US$ 8,99, cerca de R$ 46. Na embalagem há uma foto de uma das estruturas do show de Madonna na praia, não tendo comprovação de que de fato é areia de Copacabana.

“Este é um item colecionável exclusivo da turnê da Madonna no Rio de Janeiro. É um complemento perfeito para qualquer coleção de recordações e lembranças de viagens”, afirma a descrição do “produto” vendido no Ebay, site conhecido por oferecer itens autografados.