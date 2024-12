Site troca sobrenome de Beyoncé após Jay-Z ser acusado de estupro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2024 - 8:20 Para compartilhar:

Beyoncé, 43 anos, foi chamada pelo seu nome de solteira, Beyoncé Knowles, em uma reportagem recém-publicada no site da revista Forbes. O que poderia passar despercebido por grande parte do público foi notado pelos fãs mais fervorosos da cantora, que criaram uma teoria da conspiração em torno do assunto.

Segundo eles, a diva pop sempre fez questão de ser chamada pelo seu nome de casada: Beyoncé Knowles-Carter. Porém, com a atual acusação de estupro de menor envolvendo o seu marido, Jay-Z (nome artístico de Shawn Carter), a artista estaria enfrentando uma crise no casamento.

A maior parte das pessoas também acredita que a publicação teria removido o sobrenome Carter com a autorização de Bey. “Foi uma forma sutil de anunciar a volta do nome de solteira…”, cogitou uma pessoa no X, antigo Twitter. “Como assim esqueceram do Carter?”, perguntou outra. “Estou curioso para o desenrolar dos eventos… Bem-vinda de volta, Srta. Knowles!”, exclamou uma terceira. “Minha cabeça está explodindo! Tem coisa acontecendo aí!”, escreveu mais uma seguidora.

O processo civil contra Jay-Z, e que envolve também P. Diddy, foi aberto em outubro, em uma corte de Nova York, nos Estados Unidos, mas a menção ao marido da cantora Beyoncé só veio à tona em 8 de dezembro.

A vítima alega ter sido abordada por um funcionário de Diddy a convidando para a festa na casa do cantor após o prêmio MTV Video Music Awards do ano 2000. Ao chegar à mansão, ela assinou um acordo de confidencialidade. Ela alega ter sido drogada e abusada pelos dois músicos.

Jay-Z foi enfático ao negar as acusações e as classificou como “hediondas”. A imprensa internacional relatou que o músico também abriu um processo contra os advogados da vítima, dizendo ter sido vítima de tentativa de chantagem.