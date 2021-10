Site oferece odds aumentadas em apostas na NBA Retorno de apostas bem-sucedidas pode atingir até os 100%

Os fãs de basquete celebram o retorno da NBA nesta semana. Logo na estreia, dois jogos com favoritos ao título empolgaram os fãs da liga – Milwaukee Bucks venceu o Brooklyn Nets e o Golden State Warriors bateu o Los Angeles Lakers.

Para aqueles que gostam de apimentar as noites de basquete com apostas, a KTO.com lançou uma opção de aumentar as odds através de combinações de três jogos apostados.

A regra para participação é bem simples a partir de três jogos apostados com odds mínimas de 1.25 o valor a ser recebido em caso de sucesso aumenta gradativamente. Por exemplo: com 3 apostas, o aumento é de 3%; com 10 apostas, o aumento seria de 30%. Em caso de uma aposta ousada de 21 ou mais combinações, o retorno dos ganhos aumenta em 100%.

Basta se registrar no site da empresa, acessar a aba de promoções e clicar em aproveite o NBA combo booster.

