Site inglês coloca Kaio Jorge na mira de Arsenal e Chelsea The Sun destacou o atacante do Peixe e citou a fábrica de craques da Vila Belmiro

O site inglês The Sun destacou o atacante Kaio Jorge, do Santos, e colocou o jogador na mira de Chelsea, Arsenal e Inter de Milão. Ele foi comparado ao Cristiano Ronaldo. Edu Gaspar, diretor técnico do Arsenal seria fã do atacante português e gostaria te ter Kaio Jorge no clube. O site ainda colocou Chelsea e Inter de Milão interessados no atacante.

As categorias de base do Santos também foram destacadas, o The Sun coloca como “academia santista” e relembra craques como Neymar, Gabriel Barbosa e Rodrygo que também foram revelados pelo Peixe. Kaio Jorge estreou no profissional com 16 anos e é o sexto garoto mais jovem a vestir a camisa do Alvinegro.

Os ingleses ainda ressaltaram que o pai do atacante também jogava futebol, a importância do futsal na carreira de Kaio Jorge e sua passagem na Seleção Brasileira de base. Nas últimas semanas, o camisa 9 do Santos também ganhou elogios de Neymar que acredita no sucesso do Menino da Vila na Europa.

O atacante santista de apenas 19 anos tem contrato com o clube até dezembro de 2021, mas a renovação está emperrada. Uma das situações que precisam ser resolvidas entre as partes é a multa rescisória do jogador, que atualmente é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 325,4 milhões). A ideia do staff do jogador é que esse valor não aumente. Por isso, a negociação tende a andar nos próximos dias, mas ainda está longe de um acordo.

Apesar disso, o jogador se mantém tranquilo e continua rendendo em campo. Kaio Jorge está no Santos desde o Sub-11 e tem muita gratidão pelo clube. Ele entende que não deveria deixar o Santos de graça. Os empresários do jogadores tinham uma péssima relação com a diretoria anterior pelo não pagamento de um empréstimo de R$ 8 milhões. Campeão e chuteira de bronze do Mundial Sub-17 de 2019, o atacante foi artilheiro do Santos na última edição da Copa Libertadores.

