Site do Ministério da Saúde apresenta falha e leva público para página de produtos para emagrecimento

Uma falha no site do Ministério da Saúde fez com que usuários fossem encaminhados para uma página que vende produtos não aprovados pela Anvisa, prometendo resultados para emagrecimento e contra impotência sexual.

Conforme apurou o UOL, o usuário era levado a acreditar que aquela era uma página oficial do Ministério da Saúde. A página em questão está linkada em 93 posts, feitos entre 2017 a 2019, nas redes do Ministério da Saúde. As postagens ainda continuam no ar.

Ao final dos posts da página, um banner convidava o usuário para acessar outro endereço: “O portal Saúde Brasil está de cara nova. Saiba como ter uma vida mais saudável”, acompanhada pelo logo “Saúde Brasil”.

