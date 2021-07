Site de conteúdo adulto enriqueceu ex-UFC mais que a principal categoria de MMA

Após seis anos no UFC, a lutadora Paige VanZant não renovou com a organização e decidiu traçar outro rumo para sua carreira. Acertada por quatro anos com o Bare Knuckle FC, liga de boxe sem luvas, a atleta afirmou em entrevista ao portal ‘MMA Fighting’ que nunca esteve tão bem financeiramente. Além do lucrativo contrato com o torneio de boxe, VanZant decidiu criar seu próprio site de conteúdo adulto, em fevereiro deste ano.

Nomeado ‘PaigeFanZant.com’, o portal, segundo a lutadora, vem a enriquecendo mais que os contratos com o UFC e o Bare Knuckle FC.

– Quando assinei com o BKFC estava ganhando mais dinheiro do que ganhei em toda a minha carreira no UFC. Agora estou ganhando mais dinheiro do que todo o meu contrato BKFC em um mês. É muito louco – afirmou Paige VanZant.

Apesar do sucesso com a divulgação de fotos e vídeos sensuais, Paige VanZant pondera que não pretende encerrar sua carreira como lutadora.

– Eu não preciso, quando terminar de lutar, conseguir um emprego regular e ter que voltar ao trabalho. Posso apenas lutar, economizar dinheiro e planejar quando quiser me aposentar. Posso simplesmente me aposentar – disse.

Sobre o site de conteúdo adulto, VanZant desdenha de uma hipotética insegurança.

– Não queria me colocar em uma posição em que perderia oportunidades de negócios por ter um site de conteúdo exclusivo, mas sinto que já sou vista como um símbolo sexual no mundo dos esportes. Eu não estou com OnlyFans. É PaigeFanZant.com e é meu próprio site e eu tenho muito controle sobre o que acontece lá. Basicamente, sou eu fazendo coisas exclusivas. Tenho orgulho de dizer que faço parte – contou.

– Trabalho muito pelo meu corpo. Eu trabalho duro por quem eu sou, e há um lado meu que é extremamente feminino e posso compartilhar isso no meu site. Penso que é algo que está se tornando muito mais aceitável – concluiu.

