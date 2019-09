Site de apostas coloca Grêmio como favorito em primeiro jogo contra o Flamengo na Libertadores

Rio – Flamengo e Grêmio se enfrentam pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores no próximo dia 2. Com isso, as casas de apostas já iniciaram os seus palpites para o confronto, que acontece em Porto Alegre. De acordo com o site “Oddsshark.com”, a equipe gaúcha tem um pequeno favoritismo para a partida.

Para uma vitória do Tricolor dos Pampas, o site paga R$ 2,37 a cada R$ 1 apostado. Em caso de vitória do clube carioca o valor é de R$ 2,97. O empate paga R$ 3,06 para cada real apostado no site. O mando de campo e o histórico do Grêmio na competição parece estar pesando nas apostas.

Já na outra semifinal, o River, que também joga em casa, é considerado favorito. Caso o atual campeão da Libertadores vença o superclássico, o site pagará R$ 2,24 para cada real apostado. Em caso de vitória do Boca o valor é de R$ 3,18. O empate renderá R$ 3,10.

Se a história é favorável a eles, o presente está do nosso lado. No Campeonato Brasileiro, temos catorze pontos a mais que os gaúchos, 42 a 28. Nós vencemos 13, empatamos três e perdemos três, enquanto eles têm uma campanha de 7-7-5. No confronto direto, vencemos por 3 a 1.

Isso quer dizer os altos odds do Spin Sports de R$ 2,97 / 1 a nosso favor são ótimos para o apostador flamenguista!

(R$ 2,24) River Plate x Boca Jrs. (R$ 3,18) (Empate R$ 3,10)

Os gigantes argentinos têm grande experiência nesta etapa da competição. O Boca Jrs. disputa sua décima-sétima semifinal de Libertadores e o River Plate chega até aqui pela décima-nona vez.

Os Xeneizes prevaleceram onze vezes e caíram apenas cinco nas semifinais. Os de amarelo e azul têm seis troféus.

Os Millonarios têm quatro títulos e dois vices. Ou seja, foram eliminados nas semifinais doze vezes.

Recentemente o Superclasico terminou empatado pela Superliga Argentina. Não aconteceram gols. O Boca Jrs. segue na ponta do certame com 14 pontos em seis jogos. O River Plate tem onze e está em sexto.