Site coloca Nurmagomedov com ‘largo favoritismo’ para unificação de títulos contra Gaethje no UFC 254 Segundo o site Betboo, Khabib Nurmagomedov carrega um grande favoritismo para o combate entre campeões que acontece neste sábado (24), em Abu Dhabi; confira

Invicto na carreira com a expressiva marca de 28 vitórias, Khabib Nurmagomedov, campeão linear dos leves do Ultimate, terá pela frente Justin Gaethje, dono do título interino, na provavelmente luta mais aguardada de 2020. Os dois vão se enfrentar no duelo principal do UFC 254, neste sábado (24), na “ilha da luta”, em Abu Dhabi (EAU). E segundo o site Betboo, “The Eagle” carrega um grande favoritismo para o combate entre campeões.

Além da disputa de título, a luta também é marcante pelo fato de Khabib entrar no cage pela primeira vez após a morte do pai, Abdulmanap Nurmagomedov, que faleceu vítima de complicações da Covid-19. Quem colocar 10 reais na vitória do russo vai receber, em caso de um triunfo, apenas 12,80.

Do outro lado, embalado por uma série de quatro vitórias seguidas, sendo a última sobre Tony Ferguson, que lhe rendeu o título interino, Justin Gathje chega motivado para a unificação dos títulos. Quem colocar os mesmos 10 reais no americano vai ganhar, se o seu triunfo for confirmado, 37,50 reais.



CARD COMPLETO:

UFC 254

Ilha da Luta, Abu Dhabi (EAU)

Sábado, 24 de outubro de 2020

Card principal (15h, horário de Brasília)

Peso-leve: Khabib Nurmagomedov x Justin Gaethje

Peso-médio: Robert Whittaker x Jared Cannonnier

Peso-pesado: Alexander Volkov x Walt Harris

Peso-médio: Jacob Malkoun x Phil Hawes

Peso-mosca: Lauren Murphy x Liliya Shakirova

Peso-meio-pesado: Magomed Ankalaev x Ion Cutelaba

Card preliminar (12h, horário de Brasília)

Peso-pesado: Stefan Struve x Tai Tuivasa

Peso-casado: Casey Kenney x Nathaniel Wood

Peso-meio-médio: Alex Cowboy x Shavkat Rakhmonov

Peso-meio-pesado: Sam Alvey x Da Un Jung

Peso-mosca: Liana Jojua x Miranda Maverick

Peso-leve: Joel Alvarez x Alexander Yakovlev

