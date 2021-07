Site afirma que mãe de Britney Spears tem ‘muitas preocupações’ sobre tutela da filha

Mais uma vez o pedido de remoção da tutela de Jamie Spears, pai de Britney Spears, da vida financeira e profissional da cantora foi negado. Com isso, Lynne Spears, mãe da artista, disse estar muito preocupada em relação às medidas legais tomadas pelo pai da cantora sobre a tutela, afirmou uma fonte próxima da família à revista People.

“Lynne sente que há muitas preocupações com a tutela. Ela sente que Jamie não foi transparente com ela e está ajudando Britney o máximo que pode”, disse a fonte. Em novembro de 2020 Lynne apoiou Britney no pedido da remoção de Jamie do papel de tutor de seu patrimônio. Na ocasião, o pedido foi negado, e a mãe da cantora diz que a relação de sua filha com o pai é “tóxica”.

“Eu quero processar minha família, para ser totalmente honesta com você. Eu só quero minha vida de volta. Já se passaram 13 anos, é o suficiente. Faz muito tempo que eu não tenho o meu dinheiro. É meu desejo e meu sonho que isso acabe”, disse Britney à juíza na última audiência do processo.

