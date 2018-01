Sisu divulga lista dos aprovados nesta segunda-feira

O resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi divulgado nesta segunda-feira, 29, na página do Sisu. No site, o candidato poderá conferir a lista dos aprovados de cada curso. Ao todo estão sendo oferecidas 239.601 vagas em 130 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia. As matrículas dos aprovados na 1ª chamada acontecem de 30 de janeiro a 7 de fevereiro.

O candidato que não foi selecionado na chamada regular ou tenha sido convocado para a segunda opção de curso tem até o dia 7 de fevereiro para demonstrar interesse. O resultado sairá em 9 de fevereiro.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Cronograma

29/01 – Resultado da chamada regular

29/01 a 07/02 – Prazo para participar da lista de espera

30/01 a 07/02 – Matrícula da chamada regular

09/02 – Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data