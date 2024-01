Sisu 2024: começam hoje as inscrições para o programa universitário do MEC

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 22/01/2024 - 6:10 Para compartilhar:

O MEC abrirá hoje (22) inscrições para o SiSU 2024, programa do Ministério da Educação que seleciona estudantes para universidades públicas do país. Conforme o órgão, o cadastro poderá ser feito a partir das 8h, no site do programa, até a próxima quinta-feira, 25 de janeiro. Não há cobrança de taxa.

Para participar do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), o estudante precisa ter feito o Enem 2023, cujas notas foram liberadas no último dia 16.

O SiSU 2024 oferece vagas em cursos ministrados em instituições públicas de todo o Brasil, como universidades federais, universidades estaduais e institutos federais.

O programa tem duas mudanças importantes. Neste ano, terá apenas uma edição: só agora em janeiro. Não haverá mais o processo seletivo que era realizado no meio do ano. Além disso, as regras para a adesão por meio de cotas também mudaram.

Pela primeira vez, o Sistema de Seleção Unificada terá uma edição única. Com isso, a seleção de candidatos para o segundo semestre letivo de 2024 vai acontecer nas mesmas datas da seleção para o primeiro semestre.

As inscrições para participação no Sisu 2024 serão efetuadas exclusivamente pela internet, através do site do próprio sistema eletrônico. O candidato deverá efetuar seu cadastro no “Login Único” do Governo Federal e criar uma conta gov.br, meio de acesso digital do usuário aos serviços públicos digitais.

O candidato deve inserir o seu número de Cadastro de Pessoa Física – CPF e senha, caso já possua uma conta, no momento da inscrição, e será redirecionado ao site do Sisu para continuar sua inscrição e fazer as duas escolhas de opções de vaga.

Na inscrição, é possível selecionar dois cursos de sua escolha (em ordem de preferência). Essas opções podem ser alteradas durante o período de inscrição. Uma dica é monitorar as notas de corte parciais divulgadas pelo Inep a cada madrugada. Elas dão uma boa noção das chances de classificação em cada curso.

Cronograma:

Inscrições: 22 a 25 de janeiro de 2024

Resultados da 1ª chamada: 30 de janeiro de 2024

Matrículas: 1º a 7 de fevereiro de 2024

Participação na lista de espera: manifestar interesse entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro de 2024

Resultado das listas de espera: datas serão definidas por cada universidade

