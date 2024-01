Sistema portátil de realidade virtual ajuda pacientes com lesões cerebrais na recuperação

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 17/01/2024 - 3:31 Para compartilhar:

A terapeuta ocupacional Chen Ben Dan usa óculos de alta tecnologia e segura controles de jogo. Parece que ela está jogando videogame, mas o que ela está fazendo é demonstrar como a realidade virtual (RV) é usada no hospital de reabilitação do Sheba Medical Center, em Israel, para ajudar os pacientes a se recuperarem de lesões cerebrais.

Sheba está trabalhando com a XRHealth, uma startup israelense de RV terapêutica e realidade aumentada (RA) para fornecer essa abordagem envolvente aos seus pacientes. A XRHealth está associada à ARC Innovation, a rede global da Sheba, para transformar os cuidados de saúde para o futuro.

“Não estamos apenas brincando com tecnologia. Nós realmente entendemos e sabemos como e quando usá-lo”, disse Ravid Segal, diretor de tecnologia do hub XR da ARC Innovation. (XR significa realidade estendida, que inclui RVe RA.)

O sistema XRHealth VR pode ser usado no hospital ou em casa, sob supervisão médica remota, para melhorar as habilidades cognitivas e motoras.

Para usar o sistema portátil e compacto, a terapeuta ocupacional Ben Dan apenas traz o fone de ouvido especial, os controles manuais e um laptop programado com software próprio para o quarto do paciente.

“Essa abordagem semelhante a um jogo cria mais motivação para o paciente e é especialmente boa para os jovens que cresceram jogando videogame”, disse Ben Dan. “Percebi que os soldados em recuperação em nosso departamento gostam muito”, disse ele.

Ben Dan chamou o sistema XRHealth de “mais uma ferramenta tecnológica que temos para ajudar em nosso trabalho”.

Quando se trata de indivíduos com lesões cerebrais, isso envolve melhorar a memória, a atenção e o equilíbrio. Ben Dan também trabalha com seus pacientes para controlar a falta de inibição e a impulsividade, que são efeitos colaterais comuns de danos cerebrais.

Embora Ben Dan use o sistema com pacientes com danos cerebrais, ele também pode ser usado em terapia ocupacional para todos os diferentes tipos de reabilitação.

“As atividades de RV são todas especificamente orientadas para a reabilitação e, tal como acontece com um jogo de computador normal, a dificuldade aumenta cada vez que o paciente atinge um determinado nível”, explicou Ben Dan.

De acordo com Maya Erlich, diretora de programas XR da ARC Innovation, a XRHealth doou 10 de seus fones de ouvido ao hospital de reabilitação de Sheba desde o início da guerra. Eles são usados ​​para uma finalidade diferente com os pacientes.

“Técnicos e voluntários percorrem os departamentos e perguntam aos pacientes se desejam usar os sistemas para visualizar cenas relaxantes para reduzir o estresse ou a dor”, disse Erlich.

“Alguns pacientes acham isso realmente útil. Estamos estudando os efeitos disso e também como o sistema pode ser usado para tratar o transtorno de estresse pós-traumático”, disse ela.

