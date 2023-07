Sistema Itália faz missão em apoio à Expo Roma 2030 no Uruguai

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/07/2023 - 16:01 Compartilhe

MONTEVIDEO, 14 JUL (ANSA) – Foi concluída nesta sexta-feira (14) a missão do sistema liderado pelo chefe da Força-Tarefa “Expo Roma 2030”, Gaetano Castellini Curiel, em Montevidéu, no Uruguai.

Juntamente aos testemunhos de excelência do sistema produtivo e investigativo italiano, foram oferecidas ao Uruguai oportunidades para aprofundar a cooperação bilateral rumo à Exposição Universal em setores estratégicos para o país, como agricultura sustentável, hidrogênio verde, turismo e aeroespacial.

A delegação incluiu representantes do Centro Agritech – que reúne 24 universidades e empresas italianas para pesquisa no setor agrícola -, da Universidade Politécnica de Bari, da Agência Espacial Italiana, da ITA Airways, da Maire Tecnimont, MSC e CNH.

A agenda de reuniões da delegação, organizada pela Embaixada da Itália, incluiu o ministro do Turismo do Uruguai, Tabaré Viera, o subsecretário de Indústria, Walter Verri, representantes da Universidade da República, dos Ministérios das Relações Exteriores, da Agricultura, Força Aérea, além de autoridades portuárias, do aeroporto de Montevidéu, centros de pesquisa e associações comerciais do setor agrícola e câmaras de comércio.

A atenção dedicada ao público em geral também foi forte, com o astronauta Piero Vittori promovendo uma palestra sobre sua experiência no espaço no Planetário de Montevidéu, garantindo à missão ampla cobertura midiática em todo o país.

“O objetivo da missão é oferecer ao Uruguai a cooperação e os serviços do sistema italiano, construindo um caminho comum no contexto dos valores da Expo Roma para aprofundar as relações bilaterais, integrando os planos público e privado dos dois países e demonstrando o valor agregado concreto da escolha da proposta italiana para a Exposição Universal de 2030”, declarou Castellini Curiel. (ANSA).

