Sistema defensivo do Inter mostra evolução em sequência positiva Dos sete jogos de invencibilidade, a zaga Colorada passou quatro sem levar nenhum gol

O Internacional voltou a sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. Depois de vencer o Goiás e contar com mais um tropeço do São Paulo, o Colorado reduziu a distância do líder para três pontos.

+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Um dos principais pontos positivos na recuperação do time no torneio é o sistema defensivo. Nos sete jogos de invencibilidade, o Inter saiu de campo em quatro oportunidades sem sofrer nenhum gol.

Quando foi vazado, o ataque marcou presença e ajudou o time a somar pontos fundamentais na briga pela taça.

Veja os números do Inter nos sete jogos:



5 Vitórias

2 empates

Gols Pró: 11

Gols Contra: 4

E MAIS:

E MAIS:

Veja também