Sistema de transmissão ao vivo pela internet de sessões de licitações entra no ar

Macaé — Depois de lançar o pregão eletrônico, a prefeitura de Macaé colocou no ar um canal de YouTube para transmissão ao vivo dos processos licitatórios do município. Nesta sexta, o leilão que definiu a contratação de uma empresa de gerenciamento de dados e sistemas de arrecadação. Quem quiser assistir às sessões deve acessar o site oficial da prefeitura ( www.macae.rj.gov.br ) e entrar em “Licitações”.

O sistema de transmissões está integrado ao Portal da Transparência, e registra todo o processo para execução dos leilões, desde a composição da comissão responsável por conduzir a concorrência. A desta mostrou a escolha de um lance final de R$ 1,8 milhão. O custo previsto incialmente era de R$ 2 milhões.

O próximo pregão a ser exibido será na segunda, a partir das 10h, no subsolo do prédio administrativo da prefeitura, e vai tratar de licitação que prevê a aquisição de materiais de limpeza diversos, com valor inicial de R$ 220 mil.