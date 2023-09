Sistema de pagamento dá 75% de desconto em plano com direito a terapia e psiquiatria

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2023 - 18:31 Compartilhe

O PicPay e a health tech Somente se uniram para promover e facilitar o acesso a serviços de saúde mental no setembro amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. A parceria oferece 75% de desconto no plano que dá direito a três consultas de terapia e uma consulta médica psiquiátrica. O serviço, que custa R$ 199,00, será disponibilizado aos usuários do PicPay por apenas R$ 49,90.

“Além de facilitar e agilizar o acesso ao tratamento especializado, a parceria tem como objetivo trazer mais visibilidade e conscientização a respeito do tema. Sabemos que a velocidade no início do tratamento pode fazer a diferença, por isso estamos propondo uma forma mais rápida para as pessoas se cuidarem”, explica Claudio Miranda, executivo de Seguros no PicPay.

Michel Burmaian, CEO da Somente, que já tem três anos de mercado e mais de 200 mil vidas atendidas, reforça que “a ação prevê reforçar a importância dos serviços de saúde mental e psicológica, além de prevenir o surgimento de novos casos, incentivando a busca de ajuda, se necessário”.

Embora a campanha tenha sido lançada no mês de setembro, a promoção é válida por tempo indeterminado, e está sendo disponível aos usuários gradualmente.

A funcionalidade é mais um item da prateleira do Hub de Seguros oferecido pelo PicPay. Também estão disponíveis o Seguro de Vida, que pode ser usado pelo usuário para despesas hospitalares e doenças graves, Seguro Carteira Digital, que protege o Pix, e o Seguro Celular.

